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9:45, 23 июня 2021 года

Накануне в ДТП пострадали двое несовершеннолетних орловцев

Одного из ребят пришлось положить в больницу.


22 июня в Орловской области произошли две аварии, в которых пострадали несовершеннолетние, – сообщает пресс-служба областного УГИБДД. Одного из них пришлось госпитализировать.

В 15:45 28-летний автолюбитель на Daewoo Nexia двигался по трассе Орел – Тамбов со стороны Змиевки в направлении областного центра и на 34 километре автодороги врезался в припаркованный «Мерседес». Водитель Daewoo и его 16-летний пассажир получили травмы.

Через час, в 16:45, во дворе дома №30 по улице Бурова в Орле 41-летний водитель на Nissan Qashqai сбил 17-летнего велосипедиста. Травмы молодого человека потребовали госпитализации.


За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.

Фото пресс-службы областного УГИБДД


Артём Ежаков
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