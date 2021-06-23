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9:45, 23 июня 2021 года Накануне в ДТП пострадали двое несовершеннолетних орловцев Одного из ребят пришлось положить в больницу.





22 июня в Орловской области произошли две аварии, в которых пострадали несовершеннолетние, – сообщает пресс-служба областного УГИБДД. Одного из них пришлось госпитализировать.



В 15:45 28-летний автолюбитель на Daewoo Nexia двигался по трассе Орел – Тамбов со стороны Змиевки в направлении областного центра и на 34 километре автодороги врезался в припаркованный «Мерседес». Водитель Daewoo и его 16-летний пассажир получили травмы.



Через час, в 16:45, во дворе дома №30 по улице Бурова в Орле 41-летний водитель на Nissan Qashqai сбил 17-летнего велосипедиста. Травмы молодого человека потребовали госпитализации.





За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



