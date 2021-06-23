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10:00, 23 июня 2021 года «Эксперт-кабель» планирует инвестировать в экономику Орловщины миллиарды рублей Завод планирует расширить производство.





Орловский завод «Эксперт-кабель» намерен инвестировать в расширение производства несколько миллиардов рублей, – сообщает региональный информационный портал. Новый комплекс предприятие намерено разместить в особой экономической зоне «Орел» в Мценском районе.



Реализация проекта позволит создавать электротехническую продукцию в конвейерных цехах. Для этого завод создаст 300 вакансий, а также будет сотрудничать с ОГУ им. Тургенева в части привлечения молодых специалистов.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



