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10:21, 23 июня 2021 года

Уровень безработицы на Орловщине приблизился к «доковидному» показателю

Количество свободных вакансий в два с половиной раза превышает число соискателей.


В Орловской области уже девять месяцев подряд снижается уровень официально зарегистрированной безработицы. Об этом можно судить, исходя из официальных данных региональной службы статистики. Так, в мае 2021-го в службах занятости было зарегистрировано 3,8 тыс. орловцев (-300 человек в сравнении с апрелем). Из них 3,2 тыс. человек (-300 человек) имели официальный статус безработного, 2,7 тыс. получали пособие.

Напомним, что марте 2020 года – последнем месяце перед коронавирусным локдауном – в службах занятости числились 3,4 тыс. соискателей, статус ищущего работы имели 2,9 тыс. человек.

В мае удалось трудоустроить 287 жителей региона, что на 5,9% меньше, чем год назад. Статус безработного в последнем весеннем месяце оформили 623 орловца.

В данный момент работодатели Орловщины могут предложить 8,6 тыс. вакансий.


Артём Ежаков
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