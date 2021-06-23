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10:40, 23 июня 2021 года С 1 октября орловцам начнут выписывать электронные рецепты на лекарства Власти совместно с муниципальной аптечной сетью договорилось о начале реализации пилотного проекта.





В Орловской области с 1 октября 2021 года стартует пилотный проект по оформлению электронных рецептов на лекарства, – сообщает пресс-служба губернатора. Решение было принято во время совещания регионального правительства и глав муниципальных аптек.



Реализация программы поможет повысить качество обеспечения препаратами, разгрузить медиков, своевременно информировать орловцев о наличии и ценах выписанных лекарств в аптеках и хранить информацию о назначениях врача в одном месте.





Артём Ежаков



