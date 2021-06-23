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10:58, 23 июня 2021 года В Орловской области полиция и волонтёры продолжают искать Вику Гнедову Девятилетняя девочка пропала 18 июня из села Казарь, Залегощенского района.





В Орловской области уже четвертые сутки полиция и волонтёры ищут Вику Гнедову. Девочка ушла из дома 18 июня. Территория поиска уже составляет 15 километров от места жительства девочки и продолжает расширяться. Каждый шаг поисковиков фиксируется в навигаторе, чтобы ничего не пропустить, проанализировать качество выполненных задач. В округе нет густых лесов, но очень высокая трава, заросли крапивы, плотные лесополосы, овраги, много брошенных дач.



Как говорят добровольцы «ЛизаАлерт», ведётся «сплошной прочёс» - местность делится на квадраты, и каждый метр этой территорий тщательно исследуют пешие группы.



Сергей Клецин, координатор, куратор ЦФО добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» (г. Москва): «Хотели обратиться к местным жителям. Очень важно, если кто-то обладает какой-либо информацией, позвоните нам на горячую линию 8 800 700 54 52 либо по телефону 02. Сейчас любая информация, которой вы обладаете, может быть важна».

Судьба Вики волнует все больше и больше людей. Они готовые выезжать на поиск даже ночью.



Елена Медолазова, волонтёр добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Я пришла сюда по зову сердца, потому что третий день я не могу спать. Я думаю, что и весь наш город. Никто не может спать спокойно, пока мы не найдем эту девочку».

Пропавшую Вику Гнедову ищут местные жители, полиция, Росгвардия, МЧС, Следственный комитет, отряды «Путеводная звезда» и «ЛизаАлерт». Причём последние приезжают на место поиска из самых разных городов - Курск, Тула, Воронеж, Москва, Брянск. Те, кто не может идти в лес, расклеивают ориентировки, проводят сбор информации, выполняют другие задачи. Одни экипажи сменяют другие. Вся актуальная информация выкладывается в официальной группе «ЛизаАлерт», там же есть сведения о том, как и чем можно помочь в поисках. Сдаваться добровольцы не намерены.



Валерий Анненков, хранитель оборудования добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Отрабатываются задачи по прочёсу местности, идёт прочёс лесных массивов и полей, близлежащих деревень, береговой линии реки Неручь. К сожалению, говорить о каких-то результатах еще рано, но поиски будут продолжаться до логического завершения».





Мария Семак



