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11:08, 23 июня 2021 года Под Орлом в пруду утонул мужчина Тело погибшего извлекли из водоема около деревни Высокое Покровского района.





В Орловской области в пруду около деревни Высокое Покровского района утонул 41-летний мужчина, – сообщает сайт регионального УМЧС. Сообщение о случившемся спасатели приняли накануне в 02:14. Около часа дня 22 июня водолазы достали тело погибшего из водоема.



Напомним, что в минувшую субботу на озере Светлая Жизнь в Орле утонула 10-летняя девочка. Здесь разрешено купаться, а также организовано дежурство спасателей, но и это не уберегло от трагедии. По факту смерти ребенка организована доследственная проверка.



В связи с этим МЧС напоминает об основных правилах безопасности: пристально наблюдать за купанием детей, даже если вы отдыхаете на разрешенном для водного отдыха водоеме, не купаться в нетрезвом виде и не заходить в воду в необорудованных для плавания местах. С полным перечнем правил можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС.





Артём Ежаков



