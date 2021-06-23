Главная » Новости



11:30, 23 июня 2021 года COVID-19 подтвердился у 67 орловцев, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 67 случаев коронавирусной инфекции (всего – 36 795).



На лечении – 1 147 человек. Накануне выписано 62 орловца (всего – 34 924). От последствий болезни скончалось 724 жителя региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 17 594 (всего – 5 368 513), число выздоровевших – 12 660 (всего – 4 902 110). Общее число летальных исходов – 130 895 (+548 случаев за сутки). На лечении – 335 508 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



