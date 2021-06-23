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11:40, 23 июня 2021 года Орловский академический театр имени Тургенева завершил 206-й театральный сезон Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич побывала на закрытии театрального сезона.





206-й сезон был, пожалуй, самым непростым за всю историю существования театра. Пандемия, ремонт, закрытие в связи с предписаниями пожарной службы, скитание труппы по разным площадкам. Но, тем не менее, коллектив справился со всеми трудностями, успел выпустить ряд премьер и не потерял своего зрителя.



Сложности, преследовавшие театр в течение всего сезона, обыграли в интермедии, которая состоялась перед церемонией награждения. Горячую благодарность высказали всем - актерам, администраторам, заведующим цехами, режиссерам, которые репетировали буквально на улице и, несмотря ни на что, выпустили премьеры. А лучшими актерами сезона по результатам зрительского голосования стали Светлана Мартюшева и Сергей Гнедов. Поздравил своих коллег и главреж Владимир Хрущев, для него сезон был еще короче, чем для других.



Владимир Хрущев, главный режиссёр ОГАТ им.Тургенева: «Пока я осваивался, пока мы сделали первую экспериментальную работу, познакомился с артистами, с театром - для меня это как один день пролетело, думаю, и для всех тоже. То, что сезон был коротким, не значит, что он был неполноценным. Мы многое успели сделать, несколько премьер было - успешных и интересных, поэтому с хорошим настроением уходим в отпуск».

Отмечали закрытие сезона спектаклем «Фигаро», который поставил московский режиссёр Сергей Дьячков. Это веселая и беззаботная комедия стала прекрасной финальной точкой. Многие из зрителей уже не раз ее видели, но пришли снова, ради игры любимых актеров.



А на будущий сезон запланировано очень много интересного.



Елена Казакова директор ОГАТ им. И.А.Тургенева: «Открываться хотим «Свадьбой Кречинского» Сухово-Кобылина в постановке нашего главного режиссёра, есть интересные планы по проведению творческих лабораторий, заключили договор с ГИТИСом - к нам будут приезжать молодые режиссеры ставить у нас. Планов много. Будут гастроли - большие гастроли, обменные гастроли».

Комедия положений спектакля «Фигаро» невольно напомнила всё, что в этом сезоне происходило в театре - разоблачения, переодевания, искушения, но в результате – как в жизни – всё заканчивается хорошо.





Эва Стасюлевич



