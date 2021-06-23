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12:00, 23 июня 2021 года Орловского инспектора Гостехнадзора подозревают во взяточничестве По данным следствия, мужчина получил деньги за фиктивный водительский экзамен.





В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки госинспектором Технадзора (ч. 3 ст. 290 УК РФ), – сообщает информационный портал областного СУ СК. По данным следствия, в ноябре 2020 года фигурант получил от посредника 17,5 тыс. рублей за успешную сдачу водительского экзамена без фактического присутствия экзаменуемого. Подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.



Преступление выявили сотрудники УМВД России по Орловской области. Расследование проходит при их оперативном сопровождении.



Также в конце апреля стало известно еще о трех эпизодах получения взятки другим сотрудником Гостехнадзора. Его обвиняют в фиктивной регистрации нескольких тракторов в обмен на 66 тысяч рублей. Он проходит по аналогичной статье.





Артём Ежаков



