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11:52, 23 июня 2021 года Орловские учёные-аграрии получили грант на 15 миллионов рублей Орловский селекционно-семеноводческий центр сои при Федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур выиграл грант Министерства науки и высшего образования. О том, на что потратят средства, и о перспективах развития сельхознауки рассказал временно исполняющий обязанности директора научного центра Андрей Полухин.











Екатерина Игнатюк



