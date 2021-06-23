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12:07, 23 июня 2021 года

В Орле студенты-агрономы сдали выпускной экзамен в демонстрационной форме

Практические навыки студентов в исследовании почвы и зерна, а также работа с садовыми деревьями транслировались в онлайн-режим. За ходом экзамена следила корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк.


Будущие выпускники по специальности «Агрономия» в этом году сдавали экзамен в прямом эфире. И это не прихоть, а требование времени, когда выпускную работу могут оценить не только эксперты, но и потенциальные работодатели.

Демонстрационный экзамен - это итог тех знаний, которые ребята получили в течение всех четырех лет обучения. Отличительной особенностью финального испытания в этом году стала прямая трансляция с экзаменационной площадки, обязательно аккредитованной центром WorldSkills.

Будущим агрономам предстояло показать свои практически навыки в трёх модулях. Первый касался прививки плодовых растений, второй - отбора средней пробы семян зерновых культур и анализ корзинки подсолнечника. В третьем модуле выпускники работали с почвой - определяли содержание азотных удобрений, запасы влаги, а также рассчитывали дозировку подкормки.

На выполнение каждого модуля будущим агрономам отводили два часа. А потенциальные работодатели весь рабочий процесс, а заодно успехи или ошибки каждого участника, могли наблюдать в прямом эфире.

Оксана Сеферова, директор сельскохозяйственного техникума: «Это очень волнительно, потому что ребята понимают, что вся страна за ними следит, ответственность перед родственниками и детьми».

Демонстрационный экзамен для девяти будущих агрономов длился два дня. Следующими в прямой эфир выйдут выпускники, завершающие обучение по специальности «Сельскохозяйственные биотехнологии». Итоговых документов у студентов, прошедших такой демоэкзамен будет два. Первый - диплом об окончании техникума, а второй - скиллз-паспорт - особый вид портфолио, который значительно упростит выпускникам дальнейшее общение с работодателем.


Екатерина Игнатюк
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