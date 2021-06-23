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12:23, 23 июня 2021 года Сегодня - международный Олимпийский день Все, кто достиг высот в каком-либо виде спорта, может смело считать этот день своим профессиональным праздником. И в Орле есть такие люди.





В преддверии международного Олимпийского дня дипломы и подарки получили ветераны спорта и действующие тренеры. Отдельное внимание было уделено новоиспеченным отличникам ГТО. В год юбилея комплекса «Готов к труду и обороне» Орловской области есть чем похвастаться.



Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта администрации Орловской области: «У нас за последние три года открыто 20 центров тестирования. В городе Орле появился ещё один центр тестирования. Это движения стало доступно, что немаловажно. Как результат - мы видим положительную динамику в рейтинге регионов».

Нагрудным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения России» получил заслуженный тренер России Михаил Шаров. Он воспитал участника двух сурдлимпийских игр - Илью Аксенова.



Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Если не внесёт свои коррективы пандемия. Есть хорошие шансы, что в список сборной страны вновь попадут наши спортсмены.





Анастасия Дорохова



