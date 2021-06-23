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12:43, 23 июня 2021 года Накануне орловский драмтеатр окрасился в алый цвет Таким образом театр принял участие в акции «Свеча памяти».





Поздно вечером в День памяти и скорби здание Орловского государственного академического театра имени Тургенева стало алым. Необычная подсветка символизировала огонь свечи. Алым театр был окрашен ровно час - с 22 до 23 часов.



Яркую подсветку применили в знак поддержки Всероссийской акции «Свеча памяти». Орловцы ежегодно принимают участие в этой акции, зажигая свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году исполнилось 80 лет со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз. Архитектурно-художественная подсветка применяется в особо значимые дни.





Антон Киселёв



