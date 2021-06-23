В Орле Росгвардия утихомирила буйных пациентов

|
|
|Главная » Новости
12:46, 23 июня 2021 года
В Орле Росгвардия утихомирила буйных пациентовИнцидент произошёл в медучреждении Заводского района.
В Орле сотрудники Росгвардии задержали двух 36-летних местных жителей, развязавших конфликт в больнице, расположенной в Заводском районе города. Мужчин выписали, но покидать заведение они отказались и затеяли спор в приёмном покое. В качестве аргументов оба не стесняясь использовать нецензурную брань и физическую силу. Невольно в ситуацию оказались втянуты персонал и посетители медучреждения. Требования врачей прекратить конфликт экс-пациенты проигнорировали и попытались вернуться в свои палаты.
Для дальнейшего разбирательства хулиганов передали полицейским, – сообщает пресс-служба областной Росгвардии.
Артём Ежаков