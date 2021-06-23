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12:46, 23 июня 2021 года В Орле Росгвардия утихомирила буйных пациентов Инцидент произошёл в медучреждении Заводского района.





В Орле сотрудники Росгвардии задержали двух 36-летних местных жителей, развязавших конфликт в больнице, расположенной в Заводском районе города. Мужчин выписали, но покидать заведение они отказались и затеяли спор в приёмном покое. В качестве аргументов оба не стесняясь использовать нецензурную брань и физическую силу. Невольно в ситуацию оказались втянуты персонал и посетители медучреждения. Требования врачей прекратить конфликт экс-пациенты проигнорировали и попытались вернуться в свои палаты.



Для дальнейшего разбирательства хулиганов передали полицейским, – сообщает пресс-служба областной Росгвардии.





Артём Ежаков



