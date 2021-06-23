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13:14, 23 июня 2021 года

Госархив Орловской области создал выставку документов военного времени

Документальные свидетельства событий первых военных дней на Орловской земле можно увидеть на сайте архива.


 Создание выставки архивных документов инициировала заведующая архивохранилищем фондов Госархива Орловской области Светлана Воробьёва. В экспозицию вошли протоколы, приказы, директивы, постановления - документы оцифрованы, расшифрованы и представлены на виртуальной выставке. Бумаги из архива коммунистической партии рассказывают о первых решениях, принятых с 22 июня по 31 августа 1941 года. На многих из них лежал гриф «Секретно», теперь они находятся во всеобщем доступе.

Рассекречивание документов началось еще в 1992 году. Тогда частные лица могли найти информацию о своих родных и близких по запросам в архиве. Теперь многие документы можно увидеть в интернете, в том числе информацию из фонда политотдела областного военкомата. Это списки комсомольцев и коммунистов, которых в первые дни войны призвали на фронт, тех, кто попал в госпиталь на лечение или был мобилизованных туда на работу.

Документы, собранные не одним поколением хранителей, можно назвать исторической памятью нации, а виртуальная выставка позволяется ознакомиться с ними. Проект создан специально к 80-летию со дня начала войны.


Татьяна Тимохина
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