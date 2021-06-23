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13:46, 23 июня 2021 года На Орловщине с 23 июня вводится особый противопожарный режим Решение областного правительства обусловлено повышением пожарной опасности в лесах.





В Орловской области из-за повышения опасности лесных возгораний с 23 июня объявляется особый противопожарный режим. В связи с этим в зелёных массивах Орловщины ограничены пребывание граждан и въезд в них транспортных средств, а также работы с применением машин и открытого огня на территории всех региональных лесничеств.



Орловцев просят воздержаться от лесных прогулок и разведения там огня, содержать прилегающие к лесу придомовые территории в санитарном порядке и проводить разъяснительную работу с детьми.



За нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан – от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до40 тыс., для юрлиц – от 300 до 500 тыс.



При возникновении лесного пожара или угрозе его возникновения необходимо незамедлительно позвонить по номеру Региональной диспетчерской службы Управления лесами, круглосуточно принимающей сообщения о лесонарушениях и лесных пожарах, (4862) 59-10-10. Сообщения также принимают по номеру 8-800-100-94-00 (горячая линия Рослесхоза).





Артём Ежаков



