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13:46, 23 июня 2021 года

На Орловщине с 23 июня вводится особый противопожарный режим

Решение областного правительства обусловлено повышением пожарной опасности в лесах.


В Орловской области из-за повышения опасности лесных возгораний с 23 июня объявляется особый противопожарный режим. В связи с этим в зелёных массивах Орловщины ограничены пребывание граждан и въезд в них транспортных средств, а также работы с применением машин и открытого огня на территории всех региональных лесничеств.

Орловцев просят воздержаться от лесных прогулок и разведения там огня, содержать прилегающие к лесу придомовые территории в санитарном порядке и проводить разъяснительную работу с детьми.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан – от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до40 тыс., для юрлиц – от 300 до 500 тыс.

При возникновении лесного пожара или угрозе его возникновения необходимо незамедлительно позвонить по номеру Региональной диспетчерской службы Управления лесами, круглосуточно принимающей сообщения о лесонарушениях и лесных пожарах, (4862) 59-10-10. Сообщения также принимают по номеру 8-800-100-94-00 (горячая линия Рослесхоза).


Артём Ежаков
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