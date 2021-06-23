В Орле за избиение полицейского осудят мужчину

|
|
|Главная » Новости
13:50, 23 июня 2021 года
В Орле за избиение полицейского осудят мужчинуРанее 34-летний обвиняемый отбыл наказание за аналогичное преступление.
В Орле перед судом предстанет 34-летний житель областного центра, применивший насилие к полицейскому, – сообщает информационный портал областного СК. Ранее фигурант уже отбывал наказание за аналогичное преступление.
Инцидент произошёл 28 марта 2021 года. Полицейский прибыл на вызов в квартиру обвиняемого, чтобы погасить семейный конфликт, но в ответ на законные требования нетрезвый мужчина дважды ударил правоохранителя руками в грудь, схватил его за предплечье и попытался нанести удар головой по лицу силовика. Увернувшись от удара, полицейский «скрутил» нападавшего.
Фигуранту инкриминируют ч.1 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Артём Ежаков