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13:50, 23 июня 2021 года

В Орле за избиение полицейского осудят мужчину

Ранее 34-летний обвиняемый отбыл наказание за аналогичное преступление.


В Орле перед судом предстанет 34-летний житель областного центра, применивший насилие к полицейскому, – сообщает информационный портал областного СК. Ранее фигурант уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

Инцидент произошёл 28 марта 2021 года. Полицейский прибыл на вызов в квартиру обвиняемого, чтобы погасить семейный конфликт, но в ответ на законные требования нетрезвый мужчина дважды ударил правоохранителя руками в грудь, схватил его за предплечье и попытался нанести удар головой по лицу силовика. Увернувшись от удара, полицейский «скрутил» нападавшего.

Фигуранту инкриминируют ч.1 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


Артём Ежаков
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