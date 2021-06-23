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13:50, 23 июня 2021 года В Орле за избиение полицейского осудят мужчину Ранее 34-летний обвиняемый отбыл наказание за аналогичное преступление.





В Орле перед судом предстанет 34-летний житель областного центра, применивший насилие к полицейскому, – сообщает информационный портал областного СК. Ранее фигурант уже отбывал наказание за аналогичное преступление.



Инцидент произошёл 28 марта 2021 года. Полицейский прибыл на вызов в квартиру обвиняемого, чтобы погасить семейный конфликт, но в ответ на законные требования нетрезвый мужчина дважды ударил правоохранителя руками в грудь, схватил его за предплечье и попытался нанести удар головой по лицу силовика. Увернувшись от удара, полицейский «скрутил» нападавшего.



Фигуранту инкриминируют ч.1 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.





Артём Ежаков



