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13:51, 23 июня 2021 года Волонтёры исполнили мечту орловского ветерана Великой Отечественной войны Абрама Миркина Прославленный зенитчик хотел побывать на исторической родине – в городе Хотимске Могилевской области Республики Беларусь.





«Волонтеры Победы» помогли 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Абраму Миркину побывать на исторической родине в Республике Беларусь, – сообщает региональный информационный портал. В городе Хотимске Могилевской области он провел ученические годы.

Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны: ««Та работа, которая проводится Волонтёрами Победы, очень необходима для наших народов. Они всё делают безвозмездно. Молодцы! Это молодёжь, в которой воспитан патриотизм. Именно он в годы войны сыграл главную роль в обороне нашей страны. Патриотизм помог нам победить злейшего врага человечества – нацизм. Поэтому мы должны и сегодня прививать любовь к Родине современному поколению». Ветеран находится в Беларуси уже несколько дней. Он не был в Минске с 1973 года. 40 лет он мечтал увидеть Родину, посетить места, где провёл детство и юность.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



