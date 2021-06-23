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Главная » Новости

13:51, 23 июня 2021 года

Волонтёры исполнили мечту орловского ветерана Великой Отечественной войны Абрама Миркина

Прославленный зенитчик хотел побывать на исторической родине – в городе Хотимске Могилевской области Республики Беларусь.


«Волонтеры Победы» помогли 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Абраму Миркину побывать на исторической родине в Республике Беларусь, – сообщает региональный информационный портал. В городе Хотимске Могилевской области он провел ученические годы.

Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны: ««Та работа, которая проводится Волонтёрами Победы, очень необходима для наших народов. Они всё делают безвозмездно. Молодцы! Это молодёжь, в которой воспитан патриотизм. Именно он в годы войны сыграл главную роль в обороне нашей страны. Патриотизм помог нам победить злейшего врага человечества – нацизм. Поэтому мы должны и сегодня прививать любовь к Родине современному поколению».
Ветеран находится в Беларуси уже несколько дней. Он не был в Минске с 1973 года. 40 лет он мечтал увидеть Родину, посетить места, где провёл детство и юность.

Фото пресс-службы областного правительства


Артём Ежаков
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