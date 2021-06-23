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13:54, 23 июня 2021 года В Орле под грузовиком провалился асфальт Фото и видео инцидента распространили многие городские сообщества.





На улице Генерала Родина в Орле под грузовиком провалился асфальт. Как видно на кадрах, ГАЗ застрял в образовавшейся яме задним правым колесом, опасно накренившись набок.



фото и видео из соцсетей

























Артём Ежаков



