Главная » Новости



15:40, 23 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловцы продолжают выстраивать коллективный иммунитет.

Идёт вакцинация сотрудников предприятий.



- В регионе увеличилось количество рейдов в транспорте. Проверяют наличие масок.



- В областном архиве представили выставку рассекреченных документов военного времени.



- Экзамен нового формата. Будущие аграрии демонстрировали знания под прицелом видеокамер.



- Сегодня – международный Олимпийский день.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



