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15:42, 23 июня 2021 года В Орловской области запустили чат-бот по социальным вопросам Об этом сообщили в Центре управления регионом.





Как сообщает региональный ЦУР, жители области чаще всего задают вопросы, касающиеся детских пособий, материнского капитала, выплат по больничным, вакцинации от COVID-19. Для информационной поддержки населения в мессенджере Telegram запустили цифрового помощника «Социальная помощь». Как уточнили в ЦУР, по сути, это чат-бот, который помогает гражданам легко и быстро, буквально в пару кликов, находить ответы на интересующие вопросы. Если он не знает ответа на вопрос, то подскажет, куда обратиться. Работает цифровой помощник в автоматическом режиме без перерывов и выходных и доступен по ссылке: https://t.me/sochelpbot



Инфографика Центра управления регионом Орловской области





Орловское Информбюро



