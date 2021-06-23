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16:24, 23 июня 2021 года В Орле построят новое здание Северного РОВД В данный момент региональное УМВД ищет подрядчика для составления проектно-сметной документации.





В Орле объявлен конкурс на составление проектно-сметной документации для строительства нового здания отдела полиции №3 по Северному району. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок. Как следует из аукционного задания, цена будущего соглашения – чуть больше 6,7 млн рублей. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.



Документация должна быть составлена к 15 сентября 2021 года. Затем до 12 декабря проект будет проходить экспертизу. Аванс для подрядчика не предусмотрен.



Райотдел далеко не переедет. Из конкурсной заявки следует, что новое здание отдела полиции по-прежнему будет находиться на улице Металлургов. Сейчас он расположен в доме №40.





Артём Ежаков



