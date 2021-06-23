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16:55, 23 июня 2021 года Коронавирусные ограничения в Орловской области продлены до 30 июля Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба.





В Орловской области до 30 июля включительно продлеваются ограничительные меры, направленные на сдерживание коронавируса. Региональный оперативный штаб, принявший сегодня это решение, аргументировал его повышением заболеваемости в регионе, которая превышает среднероссийские показатели.



Таким образом, масочный режим и социальное дистанцирование, а также термометрия, антисептики и прочие нерадостные, но необходимые меры, останутся с орловцами до конца июля.





Артём Ежаков



