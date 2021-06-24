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7:00, 24 июня 2021 года «Бендер. Начало» Во всех кинотеатрах страны с 24 июня.





24 июня в прокат выходит фильм режиссёра Игоря Зайцева «Бендер. Начало». 24 июня в прокат выходит фильм режиссёра Игоря Зайцева «Бендер. Начало». 1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра – охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это – будучи влюблённым в самую чистую девушку города! И, кажется, ещё в одну – роковую иностранную красотку… Так начинает складываться портрет легендарного любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского. Продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов В ролях: Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Юрий Колокольников, Таисия Вилкова, Александр Цекало, Гарик Харламов, Артем Ткаченко, Ольга Сутулова, Никита Кологривый и др. Идея снять фильм о молодом Остапе Бендере появилась у продюсеров компании «Среда» Александра Цекало и Ивана Самохвалова после успеха киносериала «Гоголь». «По следам «Гоголя» мы разумеется, вспомнили про главного авантюриста нашей страны Остапа Бендера, который у нескольких поколений был героем их времени,- рассказывает Иван Самохвалов. – Но так как романы Ильфа и Петрова экранизировали уже не раз, мы решили пойти иным путём и подумали: а что могло происходить в жизни Остапа до сюжета «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка»? Так появилась мысль сделать уникальный приквел историй про Бендера».



Съёмки фильма проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях, а также в павильонах «Ленфильма», где были построены улочки, дома и подворотни города Солнечноморска, в котором разворачивается часть действия. «Вместо Чёрного моря было Балтийское, вместе теплого песочка – холодные ветра на Финском заливе, – рассказывает Игорь Зайцев. – Но через декорации, через расцветку тканей и какие-то объекты мы попытались создать образ жаркого юга и добавить ощущение тепла в картину, потому что комедия по атмосфере должна быть тёплая. Сложно смеяться, когда тебе холодно».

Фильм «Бендер. Начало» - во всех кинотеатрах страны с 24 июня.





Орловское Информбюро



