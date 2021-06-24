На Орловщине рецидивист оформил кредит на знакомого и «прикарманил» деньги

В преступлении подозревается 39-летний мужчина.

В Орловской области расследуется уголовное дело о крупной краже с банковского счета, – сообщает сайт областного УМВД.

Правоохранители подозревают в преступлении 39-летнего мужчину, который уже проходит обвиняемым по другому уголовному делу. Сейчас он находится в СИЗО.

По версии следствия, в отсутствие знакомого мужчина взял его телефон и через мобильный банк оформил кредит на имя потерпевшего в размере 67 тысяч рублей. 40 тысяч фигурант перевёл себе на счёт сразу, а затем тайно забрал «кредитку» друга и вывел оставшиеся деньги.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.