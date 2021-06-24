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8:35, 24 июня 2021 года Орловские баскетболистки привезли бронзовые медали с соревнований в Анапе Спортсменки заняли третье место в возрастной группе 2008 года рождения и моложе.





Юные орловские спортсменки из команды «Дюшес» заняли третье место на Всероссийском баскетбольном фестивале «Минибаскет – 2021», – сообщает пресс-служба губернатора. Турнир прошёл в Анапе, в нём участвовали 35 команд.

Медалистки, подготовленные тренерами Анастасией Коровяковской и Марией Демочкиной, смогли обыграть сверстниц из Нижнего Тагила, Тимошевска, Орла (ДЮСШ 6) и Вологды. Фото: информационный портал Орловской области





Артём Ежаков



