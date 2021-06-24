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9:05, 24 июня 2021 года Почти 3 тысячи орловских аграриев вакцинировались от COVID-19 Цифру озвучили на заседании оперативного штаба.





В Орловской области 2817 сотрудников агропромышленного комплекса завершили вакцинацию от COVID-19. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции доложил глава профильного департамента Александр Шалимов. Первый компонент препаратов 2667 аграриев и 670 работников пищевой и перерабатывающей промышленности, – сообщает пресс-служба губернатора.





Артём Ежаков



