ПФР: Заявления на два новых пособия семьям начнут приниматься с 1 июля 2021 года

Пенсионный фонд России с 1 июля начнёт приём заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ.



Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного населения.



В Орловской области выплата семьям с одним родителем составит 5 425,5 руб в месяц на каждого ребёнка (50% от прожиточного минимума ребёнка в регионе – 10 851 рублей), а выплата беременной женщине – 5 740 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 11 480 рубля).



Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости.