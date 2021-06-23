На Орловщине стартовала «Аграрная неделя – 2021»

Уже подписан первый договор о сотрудничестве.

Сегодня в Орловской области началась «Аграрная неделя – 2021». По традиции, ей дали старт у памятника академику Н. В. Парахину, который стал автором более чем 170 работ, посвящённых сельскому хозяйству.



В первый же день тематической семидневки был подписан первый договор – Орловщина и Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН договорились сотрудничать в области применения новых научно-технических подходов и конкурентоспособных методик, направленных на развитие сельского хозяйства. Две недели назад областное правительство заключила похожее соглашение с Белгородским научно-образовательным центром мирового уровня «Инновационные решения в АПК».















