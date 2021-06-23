Поисковики, разыскивающие пропавшего ребёнка, просят автомобилистов предоставить записи видеорегистраторов

18 июня 2021 года Виктория Гнедова ушла из дома и не вернулась.

Поисковики, полиция, добровольцы продолжают поиски пропавшей Виктории Гнедовой. Девятилетняя девочка, проживающая в селе Казарь Залегощенского района, 18 июня ушла из дома и до сих пор её местонахождение не известно.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят всех, кто проезжал в с. Казарь Залегощенского района и Залегощь в период с 18 по 23 июня, предоставить записи с автомобильных регистраторов. Возможно, на видео есть пропавшая Виктория Гнедова.

Всех, кто может предоставить записи, просят позвонить на горячую линию отряда 8(800)700-54-52.

Также поисковики поблагодари представителей власти Орловской области за оказанную поддержку. По-прежнему на месте поисков работают спецслужбы – Росгвардия, полиция, а также жители Залегощенского и соседних районов.

К орловским поисковикам «ЛизаАлерт» присоединились соотрядники из других областей – Курской, Брянской, Московской, Воронежской, Белгородской. С начала поиска было сформировано 254 группы. Работа идёт безостановочно. Многие «лисы», выполнив одну задачу, практически сразу же приступают к следующей.

Сейчас исследовано 3 000 квадратных метров. Радиус поиска свыше 15 км. С воздуха территорию исследуют беспилотники – задействовано 8 коптеров. Изучено свыше 142 км. Отсмотрено 4 760 снимков.

Серьезную поддержку оказывает конный клуб «Вязки», благодаря которому формируются конные группы.

Однако, как отмечают поисковики, отряд по-прежнему нуждается в поддержке.

В штаб необходимы:

- перчатки ХБ, удлинители типа пилот длинные(не менее 5 штук);

- перчатки нитриловые размер М и больше;

- батарейки типа АА (для навигаторов);

- репелленты от комаров и клещей;

- солнцезащитные спреи (НЕ ДЕТСКИЕ, с большой защитой!);

- средства для обработки мест укусов насекомых (мази или карандаши, спрей);

- регидрон;

- вода в бутылках 1,5, 1 и 0,5 литров;

- влажные салфетки;

- ручки;

- маленькие блокноты на пружине;

- батарейки Крона.



Но особенно остро необходимо автомобильное топливо. Как помочь с заправкой транспорта подробно указано здесь

Вы можете помочь, приехав на место сбора: с. Казарь, Залегощенский р-н, ул. Октябрьская, д. 5 (52.901746, 36.876031). Или передать что-то с экипажами, предварительно связавшись с инфоргами поиска:

8(953)623-90-33 Википедия (Ирина)

8(920)820-28-44 Звонкая (Светлана).



Если вы владеете информацией о местонахождении пропавшей девочки Вики, то информацию об этом также можно сообщить инфоргам или позвонить горячую линию отряда 8(800)700-54-52.