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20:10, 23 июня 2021 года

Поисковики, разыскивающие пропавшего ребёнка, просят автомобилистов предоставить записи видеорегистраторов

18 июня 2021 года Виктория Гнедова ушла из дома и не вернулась.


Поисковики, полиция, добровольцы продолжают поиски пропавшей Виктории Гнедовой. Девятилетняя девочка, проживающая в селе Казарь Залегощенского района, 18 июня ушла из дома и до сих пор её местонахождение не известно.
 
Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят всех, кто проезжал в с. Казарь Залегощенского района и Залегощь в период с 18 по 23 июня, предоставить записи с автомобильных регистраторов. Возможно, на видео есть пропавшая Виктория Гнедова.
 
Всех, кто может предоставить записи, просят позвонить на горячую линию отряда 8(800)700-54-52.
 
Также поисковики поблагодари представителей власти Орловской области за оказанную поддержку. По-прежнему на месте поисков работают спецслужбы – Росгвардия, полиция, а также жители Залегощенского и соседних районов.
 
К орловским поисковикам «ЛизаАлерт» присоединились соотрядники из других областей – Курской, Брянской, Московской, Воронежской, Белгородской. С начала поиска было сформировано 254 группы. Работа идёт безостановочно. Многие «лисы», выполнив одну задачу, практически сразу же приступают к следующей.
 
Сейчас исследовано 3 000 квадратных метров. Радиус поиска свыше 15 км. С воздуха территорию исследуют беспилотники – задействовано 8 коптеров. Изучено свыше 142 км. Отсмотрено 4 760 снимков.
 
Серьезную поддержку оказывает конный клуб «Вязки», благодаря которому формируются конные группы.
 
Однако, как отмечают поисковики, отряд по-прежнему нуждается в поддержке.
 
В штаб необходимы:
 
- перчатки ХБ, удлинители типа пилот длинные(не менее 5 штук);
- перчатки нитриловые размер М и больше;
- батарейки типа АА (для навигаторов);
- репелленты от комаров и клещей;
- солнцезащитные спреи (НЕ ДЕТСКИЕ, с большой защитой!);
- средства для обработки мест укусов насекомых (мази или карандаши, спрей);
- регидрон;
- вода в бутылках 1,5, 1 и 0,5 литров;
- влажные салфетки;
- ручки;
- маленькие блокноты на пружине;
- батарейки Крона.
 
Но особенно остро необходимо автомобильное топливо. Как помочь с заправкой транспорта подробно указано здесь.
 
Вы можете помочь, приехав на место сбора: с. Казарь, Залегощенский р-н, ул. Октябрьская, д. 5 (52.901746, 36.876031). Или передать что-то с экипажами, предварительно связавшись с инфоргами поиска:
 
  • 8(953)623-90-33 Википедия (Ирина)
  • 8(920)820-28-44 Звонкая (Светлана).

Если вы владеете информацией о местонахождении пропавшей девочки Вики, то информацию об этом также можно сообщить инфоргам или позвонить горячую линию отряда 8(800)700-54-52.



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