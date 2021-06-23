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20:15, 23 июня 2021 года

В Орловской области готовятся к возвращению ковидного коечного фонда

Соответствующее распоряжение дал сегодня губернатор Андрей Клычков.


В Орловской области могут вернуть в «ковидный» режим работы все 1004 места, которые возвратились к своему профилю во время улучшения эпидситуации в регионе. 
 
О начале работ в этом направлении говорил губернатор Клычков в прямом эфире в соцсетях. Сейчас в Орловской области из 856 коек для больных коронавирусом заняты 680. 
 
В случае необходимости в течение двух недель необходимый фонд будет снова развернут. В течение трех дней в «ковидный» формат вернутся 60 мест в Орловском противотуберкулёзном диспансере.



Артём Ежаков
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