В Орловской области готовятся к возвращению ковидного коечного фонда

Соответствующее распоряжение дал сегодня губернатор Андрей Клычков.

В Орловской области могут вернуть в «ковидный» режим работы все 1004 места, которые возвратились к своему профилю во время улучшения эпидситуации в регионе.



О начале работ в этом направлении говорил губернатор Клычков в прямом эфире в соцсетях. Сейчас в Орловской области из 856 коек для больных коронавирусом заняты 680.



В случае необходимости в течение двух недель необходимый фонд будет снова развернут. В течение трех дней в «ковидный» формат вернутся 60 мест в Орловском противотуберкулёзном диспансере.