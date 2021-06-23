На Орловщине закончился «КовиВак»

В регионе использовали весь доступный запас вакцины центра им. Чумакова.

В Орловской области вышел запас вакцины «КовиВак». Об этом заявил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.

Андрей Клычков: «По «КовиВаку» - у нас весь объём вакцины использовался, пока информации о поставках нет».



Напомним, что Орловщина не единственный регион, который испытывает проблему с отсутствием вакцины центра имени Чумакова. Накануне СМИ заявили об аналогичной проблеме в Москве. Разработчик вакцины намерен до конца июня выполнить план по созданию миллиона доз препарата.