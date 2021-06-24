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9:40, 24 июня 2021 года Накануне под Орлом в ДТП пострадали две велосипедистки Одну из пострадавших пришлось госпитализировать.





23 июня в Орловской области произошли две аварии с пострадавшими велосипедистками, – сообщает пресс-служба областного УМВД.



В районе полудня 69-летний водитель ПАЗа на 6-м километре автодороги Орел – Тамбов – Хотетово – Гагаринка врезался в 54-летнюю велосипедистку, которую с полученными травмами пришлось госпитализировать.



Второй инцидент произошел около восьми часов вечера в Ливнах. 19-летняя девушка на велосипеде и неустановленный водитель столкнулись возле дома №4 по улице Серболовской. Велосипедистка получила травмы и отпущена на амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.





Артём Ежаков



