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10:02, 24 июня 2021 года Предприятиям орловской сферы услуг предложат вакцинировать персонал Об обязательной вакцинации от COVID-19 речь пока не идет.





В Орловской области могут появиться защищенные от коронавируса предприятия сферы услуг, включая заведения общепита и торговли. Так называемыми «зелёными» организациями будут признаны те, чей персонал полностью вакцинировался от COVID-19 или имеет антитела к инфекции. Полный перечень таких предприятий должен быть готов к 25 июня – такое поручение дал губернатор Андрей Клычков.

«Мы не вводим обязательной вакцинации, я надеюсь на здравый смысл людей. Нужно обезопасить себя и окружающих, иначе коронавирус нам не победить», а – цитирует главу региона сайт областного правительства





Артём Ежаков



