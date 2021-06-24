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10:26, 24 июня 2021 года

В Орле за сломанную ногу ребенка оштрафовали мастера участка

Мужчина должен выплатить 110 тысяч рублей.


Орловский областной суд приговорил мастера участка к штрафу в 110 тысяч рублей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Бездействие мужчины привело к тому, что 8-летний мальчик, вставая с карусели со штурвалом, получил сложный перелом ноги.

Инцидент произошел в Мценске. Летом 2017 года местная администрация и компания-работодатель осужденного заключили контракт на содержание детской площади, на которой находился опасный аттракцион. По договору, компания несла полную ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее состояние объекта.

Осматривая карусель, мастер участка заметил на ней отверстие в деревянном покрытии, но не сообщил о дефекте руководству. Позднее в эту дыру попала нога мальчика, что привело к тяжелой травме.


Артём Ежаков
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