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10:56, 24 июня 2021 года Орловщина ориентирована на создание «зелёных» предприятий В регионе планируется сформировать перечень организаций сферы услуг, свободных от COVID-19.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил органам исполнительной государственной власти, главам муниципальных районов и городских округов до 25 июня внести предложения по формированию перечня организаций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг, в том числе общественного питания и торговли, свободных (защищенных) от COVID-19. Речь идет о предприятиях 100 % сотрудников, которых вакцинированы против коронавирусной инфекции (или) имеют антитела к COVID-19, подтвержденные результатом анализа.



Одно из крупнейших предприятий Орловщины, Знаменский селекционно-гибридный центр уже ведёт кампанию по вакцинации своих сотрудников. Для удобства работников руководство предприятия организовало приезд мобильного ФАПа к офису СГЦ. Прививают в основном «Спутником V». Кстати, накануне в регион дополнительно поступило 9600 доз этой вакцины.





Юлия Опанасюк



