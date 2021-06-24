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10:56, 24 июня 2021 года

Орловщина ориентирована на создание «зелёных» предприятий

В регионе планируется сформировать перечень организаций сферы услуг, свободных от COVID-19.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил органам исполнительной государственной власти, главам муниципальных районов и городских округов до 25 июня внести предложения по формированию перечня организаций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг, в том числе общественного питания и торговли, свободных (защищенных) от COVID-19. Речь идет о предприятиях 100 % сотрудников, которых вакцинированы против коронавирусной инфекции (или) имеют антитела к COVID-19, подтвержденные результатом анализа.

Одно из крупнейших предприятий Орловщины, Знаменский селекционно-гибридный центр уже ведёт кампанию по вакцинации своих сотрудников. Для удобства работников руководство предприятия организовало приезд мобильного ФАПа к офису СГЦ. Прививают в основном «Спутником V». Кстати, накануне в регион дополнительно поступило 9600 доз этой вакцины.


Юлия Опанасюк
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