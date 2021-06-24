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11:24, 24 июня 2021 года COVID-19 найден у 74 орловцев, четверо скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 июня, за последние сутки в Орловской области выявлено 74 случая коронавирусной инфекции (всего – 36 868).



На лечении – 1 147 человек. Накануне выписано 69 орловцев (всего – 34 993). От последствий болезни скончалось 728 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 20 182 (всего – 5 388 695), число выздоровевших – 13 505 (всего – 4 915 615). Общее число летальных исходов – 131 463 (+568 случаев за сутки). На лечении – 341 614 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



