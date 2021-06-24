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11:27, 24 июня 2021 года Аграрии готовы привлечь на свою сторону искусственный интеллект Применение новых научно-технических подходов и конкурентоспособных методик позволит вывести развитие сельского хозяйства на новый уровень.





В Орловской области проходит Аграрная неделя. Сельхозпроизводители и селекционеры обсуждают проблемы, делятся опытом, изучают практики на примере орловских агропредприятий.



Открыли аграрную неделю научные чтения. Гости из Министерства сельского хозяйства, аграрии из соседних регионов, учёные Российской академии наук обсудили интересующие их вопросы, среди которых современные векторы развития селекции семеноводства и повышение урожайности. И конечно ключевой вопрос - что необходимо отечественному сельскому хозяйству для качественного рывка вперёд?



Дмитрий Новиков, директор института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН: «Если нам удастся сделать работу в сельском хозяйстве интересной и привлекательной и высокотехнологичной, если туда придёт искусственный интеллект, информатизация, если там будут требоваться высокие компетенции - вот это будет основной результат».

Именно на привлечение новых технологий и было направлено соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и институтом проблем управления имени Трапезникова. Соглашение, подписанное накануне, затрагивает малые формы сельхозхозяйств.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «25% от валового сбора зерновых, похожие результаты по молоку и по мясу вносят наши именно малые формы хозяйства. Именно с целью их поддержки, совершенствование методов управления, работы, достижения результатов подписано соглашение с института проблем управления имени Трапезникова».

Традиционно участники конференции почтили память нашего выдающегося земляка, учёного-агронома, бывшего ректора аграрного университета Николая Васильевича Парахина.





Антон Киселёв



