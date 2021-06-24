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12:00, 24 июня 2021 года День города в Ливнах – состоится. С ограничениями Праздничные мероприятия пройдут в строгом соблюдении противоэпидемических мер.





День города в Ливнах 26 июня пройдёт со строгими ограничениями, – сообщает сайт областного правительства. В нём не смогут принять участие гости и индивидуальные предприниматели, прибывшие из других регионов России. К бизнесу будут предъявляться особые требования – торговые павильоны и выставочные стенды будут разграничены трехметровой дистанцией, а организаторов торговли обяжут иметь на руках отрицательный тест на COVID-19 с не более чем трехдневным сроком давности.



На праздничных площадках ливенцы смогут купить только попкорн, безалкогольные напитки и мороженое, а аттракционы будут работать только в Городском парке культуры и отдыха.



Без салюта жителей Ливен не оставят – фейерверки запустят в 22:00.





Артём Ежаков



