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12:00, 24 июня 2021 года

День города в Ливнах – состоится. С ограничениями

Праздничные мероприятия пройдут в строгом соблюдении противоэпидемических мер.


День города в Ливнах 26 июня пройдёт со строгими ограничениями, – сообщает сайт областного правительства. В нём не смогут принять участие гости и индивидуальные предприниматели, прибывшие из других регионов России. К бизнесу будут предъявляться особые требования – торговые павильоны и выставочные стенды будут разграничены трехметровой дистанцией, а организаторов торговли обяжут иметь на руках отрицательный тест на COVID-19 с не более чем трехдневным сроком давности.

На праздничных площадках ливенцы смогут купить только попкорн, безалкогольные напитки и мороженое, а аттракционы будут работать только в Городском парке культуры и отдыха.

Без салюта жителей Ливен не оставят – фейерверки запустят в 22:00.


Артём Ежаков
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