Главная » Новости



12:03, 24 июня 2021 года Бюджет Орловской области за 2020 год исполнен с дефицитом Но, как отметили накануне на публичных слушаниях, все социальные обязательства - выполнены. Подробнее – корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





Исполнение главного финансового документа за 2020-й год - принято. Итоговый отчет, прозвучавший на публичных слушаниях, вопросов не вызвал.



Коронавирусная инфекция в прошлом году погрузила всех в новый формат общения и жизни, но, как было отмечено на слушаниях в Орловском облсовете, социальные обязательства - выполнены.



Сергей Волков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета: «Взвешенная долговая политика правительства области и непосредственно финансового органа департамента финансов Орловской области позволили сэкономить на расходах на обслуживание госдолга более 33 млн рублей, что позволило направить высвободившиеся средств на социальные расходы».

Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Особое внимание при исполнении бюджета уделялось своевременному финансированию и в полном объёме социально-значимых расходов. Это заработная плата с начислением работникам бюджетной сферы - 6 млрд 975 млн рублей, с приростом к 2019 году на 704 млн рублей, публичные нормативные обязательства, социальные выплаты - 7 млрд 596 млн руб».

Еще обязательная строка - социальные выплаты и страхование неработающего населения. Более девятисот миллионов рублей ушло на незапланированные расходы - приобретение нового оборудования и выплат в связи с COVID-19. Но вызов прошлого года бюджетная система выдержала, как и бизнес - он заплатил налогов на 100 млн рублей больше, чем в доковидный год



Сергей Антонцев, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области: «На начало 2021 года количество предпринимателей составляет 24 тысячи 575 единиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 16 тысяч 763 единицы. Большую роль на сегодняшний день играют самозанятые. На начало года деятельность вели 3100 граждан, на сегодняшний день таких самозанятых уже более 6,5 тысяч».

Областной бюджет исполнен с дефицитом. Не хватило одного миллиарда семьсот миллионов рублей, но, как было отмечено, госдолг увеличился в пределах нормы. Свой анализ провела и Контрольно-счётная палата. Обратили внимание на проблему освоения средств из дорожного фонда.



Михаил Верижников, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области: «Одним из факторов низкого освоения средств является более позднее доведение лимитов в декабре до «Орёлгосзаказчика», и распределение данных средств по объектам, соответственно, уже провести невозможно».

Чуть больше половины областного бюджета в 2020-м составила финансовая помощь из федерального центра.



Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов: «Итоги 2021 года - радуют. Это результат деятельности 2020 года. Сейчас бюджет пополняется доходной частью. Вместе с тем мы отмечаем резервы: повышение эффективности бюджетных средств, есть еще достаточно много резервов, повышение доходной части бюджета за счёт взимания недоимки, за счёт взимания налогов и так далее. То есть, есть над чем работать».

В этом году муниципалитеты были призваны мобилизовать свои силы, сократить неэффективные расходы, повысить прибыльность от использования госимущества.





Анна Вайсергисер



