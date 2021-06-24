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12:15, 24 июня 2021 года В Орле разыграли награды открытого кубка Орловской области по бадминтону В соревнованиях скрестили ракетки не только местные спортсмены, но и гости из соседних регионов. За игрой орловских бадминтонистов следила корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.





В Орле разыграли награды открытого кубка Орловской области по бадминтону. Всего в турнире приняли участие 53 спортсмена из четырех регионов России.



В финале мужского одиночного разряда открытого кубка Орловской области наш спортсмен Богдан Назаров встретился с москвичом Григорием Федоткиным. Первая партия осталась за Богданом. Второй игровой отрезок шёл на равных, но был прерван из-за травмы орловца.



После оказания врачебной помощи Богдан собрался и продолжил матч. С помощью тренера Вероники Сорокиной ему удалось выровнять игру. Но до победы не добрался - подвели собственные ошибки. Хотя соперник оценил игру хозяина корта высоко.



Григорий Федоткин, двукратный победитель Кубка Орловской области по бадминтону (г.Москва): «Соперник был очень быстрый, в первой партии он мне навязал такой бадминтон нереальный - я даже растерялся. Потом решил поменять тактику, решил «покачать» его, посмотреть, как он держит долгие розыгрыши. В третьей партии концовка была, я считаю, «повезет - не повезет».

Финалисты мужского одиночного разряда встретились ещё раз – в финале парных соревнований. И вновь золото досталось Москве. Но на высшую ступень пьедестала почёта Богдан Назаров всё-таки поднялся – стал лучшим в смешанном парном разряде.



Наставник нашего спортсмена – Вероника Сорокина – после окончания мужских соревнований вышла на корт уже в качестве игрока. В её активе – два золота в одиночном и парном разряде, а также бронза в миксте.





Анастасия Дорохова



