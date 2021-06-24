четверг 24.06.2021 15:33:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:15, 24 июня 2021 года

В Орле разыграли награды открытого кубка Орловской области по бадминтону

В соревнованиях скрестили ракетки не только местные спортсмены, но и гости из соседних регионов. За игрой орловских бадминтонистов следила корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


В Орле разыграли награды открытого кубка Орловской области по бадминтону. Всего в турнире приняли участие 53 спортсмена из четырех регионов России.

В финале мужского одиночного разряда открытого кубка Орловской области наш спортсмен Богдан Назаров встретился с москвичом Григорием Федоткиным. Первая партия осталась за Богданом. Второй игровой отрезок шёл на равных, но был прерван из-за травмы орловца.

После оказания врачебной помощи Богдан собрался и продолжил матч. С помощью тренера Вероники Сорокиной ему удалось выровнять игру. Но до победы не добрался - подвели собственные ошибки. Хотя соперник оценил игру хозяина корта высоко.

Григорий Федоткин, двукратный победитель Кубка Орловской области по бадминтону (г.Москва): «Соперник был очень быстрый, в первой партии он мне навязал такой бадминтон нереальный - я даже растерялся. Потом решил поменять тактику, решил «покачать» его, посмотреть, как он держит долгие розыгрыши. В третьей партии концовка была, я считаю, «повезет - не повезет».

Финалисты мужского одиночного разряда встретились ещё раз – в финале парных соревнований. И вновь золото досталось Москве. Но на высшую ступень пьедестала почёта Богдан Назаров всё-таки поднялся – стал лучшим в смешанном парном разряде.

Наставник нашего спортсмена – Вероника Сорокина – после окончания мужских соревнований вышла на корт уже в качестве игрока. В её активе – два золота в одиночном и парном разряде, а также бронза в миксте.


Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.