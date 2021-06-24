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12:26, 24 июня 2021 года

Орловец погиб при поисках цветного лома

Расследование уголовного дела завершено. Материалы уже переданы в суд.


Двое орловцев решили извлечь цветной лом из металлической конструкции. Один из них, управляя мостовым краном, сбросил груз, чтобы конструкцию расколоть. Отколовшийся фрагмент попал в голову его подельнику. Пострадавший мужчина скончался на месте. Трагедия произошла в Орле на территории
производственно-заготовительного участка обособленного предприятия ООО «ОрМет».

Как сообщает сайт регионального СУ СК, 66-летнему машинисту инкриминируют причинение смерти по неосторожности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото с сайта СУ СК РФ по Орловской области


Артём Ежаков
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