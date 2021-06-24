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12:59, 24 июня 2021 года Орловский фонд капитального ремонта планирует отказаться от подпрограммы ремонта крыш Об этих рассказал исполняющий обязанности директора Орловского фонда капремонта Владислав Басалаев.





Региональный фонд капитального ремонта планирует отказаться от подпрограммы ремонта крыш. Как пояснил исполняющий обязанности директора Орловского фонда капремонта Владислав Басалаев, данная подпрограмма способствует дефициту финансирования основной программы капремонта многоквартирных домов.



Реорганизация подпрограммы предположительно произойдёт в 2022 году. Однако планы на этот год не изменятся - 130 крыш, по заверениям Басалаева, будут отремонтированы. Исполнение программы составляет 79%. 51 объект ждёт подрядчиков. Ожидается, что контракты по ним заключат в июле.



Также планируется заменить 127 лифтов. Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации, менять подъёмники начнут в 2022 году.





Антон Киселёв



