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13:33, 24 июня 2021 года

Андрей Клычков: «Создание общей единой программы комплексного развития всех регионов РФ является ключевым вопросом для развития всей нашей страны»

Глава Орловской области выступил на втором этапе XVIII съезда КПРФ.


Сегодня в Московской области проходит второй этап XVIII съезда КПРФ. На съезде определяется предвыборная программа партии.

В своем выступлении губернатор Орловской области Андрей Клычков остановился на тех обстоятельствах, которые имеют большое значение для развития всех регионов страны.

Андрей Клычков, член президиума ЦК, секретарь ЦК КПРФ, губернатор Орловской области: «Сегодня стоит вопрос - как регионы, муниципальные образования будут выполнять свои обязательства по национальным проектам, по дорожному строительству? Удорожание любой стройки сегодня, по сути, ставит невозможность реализации этих проектов. Поэтому сегодня вопрос о создании общей единой программы комплексного развития всех регионов Российской Федерации является ключевым вопросом для развития всей нашей страны. Удивительно выглядит, когда есть регионы обеспеченные, а есть регионы необеспеченные. Есть учителя в селе с зарплатой в 12 тысяч рублей, есть учителя с зарплатой в 200 тысяч рублей. Чем отличается сельский учитель от городского учителя? Да, ничем! Уже невозможно только на одном патриотизме удержать человека в селе, не выплачивая ему достойную заработную плату, не создавая ему условия для жизни и работы. Это касается и врачей, и многих других социальных работников. Безусловно, всё это мы обсуждали, и всё это нашло отражение в программных положениях».
Фото: Официальный интернет-сайт КПРФ
Видео: Телеканал «Красная линия»



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