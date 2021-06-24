Андрей Клычков: «Создание общей единой программы комплексного развития всех регионов РФ является ключевым вопросом для развития всей нашей страны»

Андрей Клычков, член президиума ЦК, секретарь ЦК КПРФ, губернатор Орловской области: «Сегодня стоит вопрос - как регионы, муниципальные образования будут выполнять свои обязательства по национальным проектам, по дорожному строительству? Удорожание любой стройки сегодня, по сути, ставит невозможность реализации этих проектов. Поэтому сегодня вопрос о создании общей единой программы комплексного развития всех регионов Российской Федерации является ключевым вопросом для развития всей нашей страны. Удивительно выглядит, когда есть регионы обеспеченные, а есть регионы необеспеченные. Есть учителя в селе с зарплатой в 12 тысяч рублей, есть учителя с зарплатой в 200 тысяч рублей. Чем отличается сельский учитель от городского учителя? Да, ничем! Уже невозможно только на одном патриотизме удержать человека в селе, не выплачивая ему достойную заработную плату, не создавая ему условия для жизни и работы. Это касается и врачей, и многих других социальных работников. Безусловно, всё это мы обсуждали, и всё это нашло отражение в программных положениях».