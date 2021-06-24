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14:22, 24 июня 2021 года

Александр Муромский представил свой план решения «мусорных» проблем в Орловской области

Директор УК «Зелёная роща» провёл пресс-конференцию.


У нового руководства УК «Зелёная роща» есть план решения «мусорных» проблем. За каждым районом будет закреплён представитель регоператора, который будет контролировать сбор и вывоз мусора и оперативно решать проблемы. Сейчас область обслуживают четыре перевозчика, с пятым - контракт расторгнут. Тем не менее, по словам Александра Муромского, который недавно возглавил «Зелёную рощу», регоператор уже «усиленно работает с перевозчиками», также принимаются все меры для вхождения в график.

Вопросов по вывозу мусора немало. Это и переполненность полигонов, и нехватка сортировочных и перерабатывающих комплексов. Но для начала нужно навести порядок на мусоросборочных площадках. Прежде всего это касается крупногабаритного мусора - специальные контейнеры для него есть далеко не везде. А там, где имеются, используются зачастую не по назначению – люди бросают туда пакеты с бытовым мусором, что усложняет сортировку.

Еще больше вопросов к юридическим лицам, не заключившим договор на вывоз строительного мусора и других отходов - именно из-за них возникают стихийные свалки. Как отметили в «Зелёной роще», данные факты будут фиксироваться контролерами, а информация о машине, на которой была привезена санкционка, будет передаваться в ГИБДД и администрацию, с последующим штрафом.

Александр Муромский, директор УК «Зеленая Роща»: «В целом ситуация выправима. Обсудили схему - схема тоже живой организм, она в процессе работы будет корректироваться, и договорились, что подобные встречи, когда за одним столом собираются все участники процесса, необходимы для дальнейшей конструктивной работы, которая позволит обеспечить чистоту на площадках».

Исчезнут ли «мусорные точки» с карты региона - покажет время.


Татьяна Тимохина
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