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14:57, 24 июня 2021 года

Администрация Орла будет работать по-новому

Сегодня депутаты Орловского городского Совета согласовали изменения в структуру администрации Орла.


Новая структура городской администрации предусматривает сокращение количества заместителей главы администрации Орла и штатных единиц, реорганизацию некоторых муниципальных казённых учреждений и структурных подразделений.

Руководство

В существующей структуре — девять заместителей главы администрации Орла. В новой — всего трое:

- первый заместитель мэра г. Орла, курирующий вопросы градостроительства, безопасности, городского хозяйства и транспорта.

- первый заместитель мэра г. Орла, курирующий вопросы образования, культуры, физкультуры и спорта, организационной, кадровой работы, социальной и внутренней политики.

- заместитель мэра г. Орла, курирующий вопросы в области финансов, муниципального имущества, развития реального сектора экономики муниципальных закупок.

Кроме того, сокращаются должности заместителей главы администрации — начальников территориальных управлений по районам администрации г. Орла. Вместо них вводятся должности начальников территориальных управлений администрации города.

Мэр г. Орла

Непосредственно мэру будут починены следующие структурные подразделения:

- правовое управление;

- территориальные управления по Железнодорожному, Заводскому, Северному, Советскому районам;

- управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе; отдел бухгалтерского учета и отчетности; контрольно-ревизионный отдел; мобилизационный отдел; сектор по секретному делопроизводству; советники и помощник.

Первый заместитель мэра, курирующий вопросы градостроительства, безопасности, городского хозяйства и транспорта

Замещающему эту должность будут подчиняться следующие структурные подразделения: управление градостроительства; управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства; комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи; управление по безопасности.

Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации будет заниматься

- дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного значения, а также обеспечением безопасности дорожного движения на них;

- созданием условий для жилищного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- осуществлением муниципального жилищного контроля, организация в границах городского округа ресурсоснабжения населения, а также вопросами природопользования, благоустройства и санитарного содержания городских территорий.

Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи займётся вопросами транспортного обслуживания населения.
Это будет отдельное структурное подразделение администрации г. Орла. Такое изменение в структуре позволит напрямую взаимодействовать с органами ГИБДД и Госавтонадзора, а также повысит оперативность и ответственность по принимаемым решениям в области организации транспортного обслуживания населения. Опыт по созданию отдельных структур, занимающихся вопросами транспорта, уже наблюдается в соседних Курске, Липецке, Воронеже и Рязани.

Первый заместитель мэра г. Орла, курирующий вопросы образования, культуры, физкультуры и спорта, организационной, кадровой работы, социальной и внутренней политики. В его подчинении:

- управление по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями;

- управление документационной работы и информационных технологий; управление муниципальной службы и кадров;

- управление образования, спорта и физической культуры;

- управление культуры; управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства.

Заместитель мэра г. Орла, курирующий вопросы в области финансов, муниципального имущества, развития реального сектора экономики муниципальных закупок. В его подчинении:

- финансовое управление;

- управление экономического развития;

- управление муниципального имущества и землепользования;

- управление муниципальных закупок.

Таким образом, ныне существующее финансово-экономическое управление администрации г. Орла предлагается разделить на финансовое управление и управление экономического развития, которое возьмёт на себя полномочия в сфере экономики, тарифов, поддержки малого и среднего бизнеса, потребительного рынка, обеспечения государственных полномочий в области трудовых отношений. Аналогичная структура существовала в администрации г. Орла до октября 2015 года.

Муниципальные казённые учреждения

- МКУ «Жилищное управление г. Орла». Оно объединит управление городского хозяйства и транспорта администрации Орла; управление муниципального имущества и землепользования; МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».

- Единая служба заказчика. Её образуют из МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» и МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».

Кроме того, планируется объединить МКУ «Служба технического обеспечения администрации г. Орла», МКУ «Централизованная хозяйственная служба учреждений культуры г. Орла» и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Орла».

Итог оптимизации

При утверждении новой структуры администрации г. Орла планируемая численность сотрудников составит 433 единицы.


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