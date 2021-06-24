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15:12, 24 июня 2021 года В Орловской области в пруду утонул пенсионер Это уже третья смерть на водоемах региона с начала аномальной жары.





В необорудованном для купания пруду около деревни Парный Колодезь Ливенского района утонул 63-летний мужчина. Информация о трагедии поступила спасателям накануне около пяти часов вечера. Тело водолазы достали сегодня утром.



Напомним, что это уже третий случай гибели людей на водоемах региона с 19 июня. В минувшую субботу в озере Светлая Жизнь утонула 10-летняя девочка, а 22 июня пруду около деревни Высокое Покровского района захлебнулся 41-летний мужчина.



В связи с этим МЧС напоминает об основных правилах безопасности: пристально наблюдать за купанием детей, даже если вы отдыхаете на разрешенном для водного отдыха водоеме, не купаться в нетрезвом виде и не заходить в воду в необорудованных для плавания местах. С полным перечнем правил можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС.



Фото пресс-службы областного ГУ МЧС





Артём Ежаков



