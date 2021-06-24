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15:44, 24 июня 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Защитить людей и бизнес. Предприятия региона планируют сделать свободными от ковида.

- На Орловщине стартовала «Аграрная неделя». Сельхозпредприятия делают ставку на искусственный интеллект.

- Александр Муромский представил свой план решения «мусорных» проблем в Орловской области. Директор УК «Зелёная роща» провёл пресс-конференцию.

- Спасское-Лутовиново приглашает в ночное. Журналисты уже побывали на иммерсивном спектакле.

- Бюджет Орловской области исполнен с дефицитом. Однако все социальные обязательства выполнены.

- В регионе введен особый противопожарный режим.


Вести-Орёл
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