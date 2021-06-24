Главная » Новости



15:44, 24 июня 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Защитить людей и бизнес. Предприятия региона планируют сделать свободными от ковида.



- На Орловщине стартовала «Аграрная неделя». Сельхозпредприятия делают ставку на искусственный интеллект.



- Александр Муромский представил свой план решения «мусорных» проблем в Орловской области. Директор УК «Зелёная роща» провёл пресс-конференцию.



- Спасское-Лутовиново приглашает в ночное. Журналисты уже побывали на иммерсивном спектакле.



- Бюджет Орловской области исполнен с дефицитом. Однако все социальные обязательства выполнены.



- В регионе введен особый противопожарный режим.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



