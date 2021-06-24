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16:25, 24 июня 2021 года В Ливенском районе в реке Сосне утонул подросток Это второй случай гибели ребенка на водоемах Орловщины в этом году.





В Ливенском районе около поселка Ямской в необорудованном для купания месте утонул подросток 2007 года рождения. Очевидцы сообщили спасателям о страшной находке накануне в 16:15. Спустя час сотрудники МЧС достали тело школьника из реки Сосны.



Напомним, что 19 июня на озере Светлая Жизнь во время купания на оборудованном пляже погибла 10-летняя девочка, а 22 и 23 июня в запрещенных для плавания местах утонули двое мужчин. Таким образом, только за пять дней в водоемах области уже захлебнулись четыре человека.



В связи с этим МЧС напоминает об основных правилах безопасности: пристально наблюдать за купанием детей, даже если вы отдыхаете на разрешенном для водного отдыха водоеме, не купаться в нетрезвом виде и не заходить в воду в необорудованных для плавания местах. С полным перечнем правил можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС.





Артём Ежаков



