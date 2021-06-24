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17:00, 24 июня 2021 года Аномальная жара останется с орловцами до 28 июня Столбики термометров могут показывать до +37 градусов.





Экстремально жаркая погода не собирается покидать Орловскую область до 28 июня. С 26 числа на территории региона возможна температура до +37℃. Климатическая норма, как ожидается, будет перебита на 7-10℃. Затем орловцев ожидает период дождей и стабилизация температуры.





Артём Ежаков



